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Черышев — о Личке: работать в «Оренбурге» и в «Динамо» — это две разные вещи

Черышев — о Личке: работать в «Оренбурге» и в «Динамо» — это две разные вещи
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Отечественный тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке, который пришёл в клуб из «Оренбурга».

«Работать в «Оренбурге» и в «Динамо» — это две разные вещи. Я не хочу обидеть Личку, в прошлом году команда вообще боролась за чемпионство. Но сейчас он сам управляет тем ресурсом, который у него есть, подбирает футболистов. Я не хочу сказать, что Личка — хороший или плохой тренер, но у него есть пространство для роста», — приводит слова Черышева Metaratings.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Марцела Лички набрали 20 очков после 11 матчей. «Динамо» выиграло шесть игр, две встречи закончились ничейным счётом, в трёх матчах бело-голубые потерпели поражение. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 27 очков после 11 встреч.

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