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39-летний Роналду впервые за четыре игры не забил за сборную Португалии

39-летний Роналду впервые за четыре игры не забил за сборную Португалии
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Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Шотландией (0:0) стал для 39-летнего нападающего Криштиану Роналду первым за четыре игры в сборной Португалии, в котором он не смог отметиться голом.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 0
Португалия

До этого Роналду забил в трёх предыдущих турах группового этапа соревнования: с Хорватией (2:1), с Шотландией (2:1) и с Польшей (3:1).

После четырёх игр сборная Шотландии занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Португалия располагается на первой строчке, заработав 10 очков в четырёх встречах. На третьем месте находится Польша, которая заработала четыре очка после трёх игр. На второй строчке располагается Хорватия с семью очками в четырёх встречах.

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