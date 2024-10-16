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Роналду двумя словами отреагировал на ничью Португалии с Шотландией в матче Лиги наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду лаконично отреагировал на нулевую ничью с Шотландией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.

«Держимся вместе», — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети, сопроводив публикацию фотографией футболистов сборной Португалии, стоящих в кругу.

Эта игра стала первой за четыре встречи, в которой 39-летний нападающий не забил за национальную команду.

После четырёх игр сборная Шотландии занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Португалия располагается на первой строчке, заработав 10 очков в четырёх встречах. На третьем месте находится Польша, которая заработала четыре очка после трёх игр. На второй строчке располагается Хорватия с семью очками в четырёх встречах.

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