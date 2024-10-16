Тренер сборной Украины Ребров оценил шансы команды на выход в дивизион A Лиги наций

Сергей Ребров, являющийся главным тренером сборной Украины, подвёл итоги октябрьских матчей национальной команды в Лиге наций, где его подопечные набрали четыре очка.

«Полученные четыре очка на этом октябрьском сборе оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в Лигу А Лиги наций в ноябре. Жаль, что мы не смогли довести вчерашнюю игру [с Чехией] до победного конца, но хочется отметить и поблагодарить команду за их реакцию на пропущенный мяч.

Ситуация в нашей группе означает, что мы будем нацеливаться только на победы в обеих встречах следующего месяца», — написал Ребров на своей странице в социальной сети.

Напомним, сборная Украина за четыре тура группового этапа Лиги наций набрала четыре очка. Она занимает последнюю строчку в таблице квартета 1 Лиги B.