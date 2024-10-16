Стали известны подробности возможного назначения Томаса Тухеля в сборную Англии

Немецкий тренер Томас Тухель, по последней информации, согласившийся возглавить сборную Англии, получит дополнительный бонус в виде выплат, если выиграет чемпионат мира в 2026 году. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, сумма данных выплат пока не разглашается. Отмечается, что временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли вернётся к должности тренера молодёжной команды «трёх львов».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Тухель уже подписал свой контракт и может быть официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Англии уже на этой неделе. Ранее в СМИ сообщалось, что Тухель приступит к работе в сборной Англии 1 января 2025 года.

Последним местом работы 51-летнего специалиста была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. До этого Тухель тренировал «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.

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