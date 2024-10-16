Альваро Мората объяснил свой незабитый пенальти в матче между Испанией и Сербией
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Капитан сборной Испании, выступающий за итальянский «Милан», Альваро Мората ответил на вопрос о своём промахе с 11-метровой отметки на 54-й минуте матча 4-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА между «Фурия Роха» и сербской национальной командой. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу испанцев.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Сербия
1:0 Лапорт – 5' 2:0 Мората – 65' 3:0 Баэна – 77'
Удаления: нет / Павлович – 76'
«Я слишком сильно наступил на точку и сделал яму в поле. Даже лучшие игроки в истории допускают ошибки», — приводит слова Мораты испанское издание AS.
На данный момент Испания возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги А. «Ла Фурия Роха» набрала 10 очков. Сборная Сербии располагается на третьей строчке, имея в своём активе четыре очка.
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