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Генич отреагировал на «удар скорпиона» в исполнении Дзюбы в матче «Акрона» с «Пари НН»

Генич отреагировал на «удар скорпиона» в исполнении Дзюбы в матче «Акрона» с «Пари НН»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об эпизоде матча 11-го тура РПЛ между «Акроном» и «Пари Нижний Новгород» (2:2). На 84‑й минуте форвард хозяев Артём Дзюба нанёс удар правой ногой из неудобного положения из‑за пределов штрафной — мяч летел под перекладину, вратарь перевёл его на угловой.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Беншимол – 40'     1:1 Карич – 47'     2:1 Лончар – 64'     2:2 Турбо – 90+4'    

«То, что сделал Артём Дзюба вызывает исключительно восхищение, аплодисменты и зависть. В 36 лет не каждый так гуттаперчево сможет сложить ногу и задрать её выше своей пятой точки, как это сделал Артём. Тем более, надо принять решение быстро, моментально это исполнить, скоординироваться, показать эти чудеса реакции и ещё попасть по мячу. А самое главное, что это получился удар в створ. Браво, Артём Сергеевич, большой молодец! И забивает, и отдаёт, и радует нас в каждом туре такими замечательными финтами», — сказал журналист в шоу «Лови Генича».

Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В пяти встречах за новый клуб он отметился тремя результативными передачами и одним голом. На данный момент «Акрон» занимает восьмую строчку в таблице чемпионата.

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