Тедеско ответил на критику болельщиков сборной Бельгии в свой адрес

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал критику в свой адрес со стороны болельщиков национальной команды после поражения в матче Лиги наций с Францией (1:2).

«Это часть футбола. Если они разочарованы результатом, я могу их понять. Но я не знаю, могли ли мы сыграть лучше с этой Францией. Их мощь в полузащите невероятна, это топ-команда», — приводит слова Тедеско HLN.

В группе 2 Лиги A также выступают национальные команды Италии и Израиля.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).