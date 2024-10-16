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Тедеско ответил на критику болельщиков сборной Бельгии в свой адрес

Тедеско ответил на критику болельщиков сборной Бельгии в свой адрес
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал критику в свой адрес со стороны болельщиков национальной команды после поражения в матче Лиги наций с Францией (1:2).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 2
Франция
0:1 Коло Муани – 35'     1:1 Опенда – 45+3'     1:2 Коло Муани – 62'    
Удаления: нет / Тчуамени – 76'

«Это часть футбола. Если они разочарованы результатом, я могу их понять. Но я не знаю, могли ли мы сыграть лучше с этой Францией. Их мощь в полузащите невероятна, это топ-команда», — приводит слова Тедеско HLN.

В группе 2 Лиги A также выступают национальные команды Италии и Израиля.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

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