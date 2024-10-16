Испания впервые за 96 лет вышла без игроков «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» в старте

Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, где встречались сборные Испании и Сербии. Команды играли на стадионе «Нуэво Арканхель» (Кордоба, Испания). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанцев. Отметим, что в стартовом составе «Фурия Роха» не вышло ни одного футболиста из трёх грандов испанского футбола: мадридского «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».

Как сообщает Mister Chip в соцсети X (ранее Twitter), такое произошло лишь в четвёртый раз за свою 104-летнюю историю национальной команды. Единственными тремя прецедентами являются три игры, которые испанцы сыграли на Олимпийских играх 1928 года. Тогда в составе «Красной фурии» участвовали только игроки баскских клубов.

Напомним, в матче с сербской национальной командой вышел следующий стартовый состав: Давид Райя («Арсенал»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Марк Кукурелья («Челси»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Альваро Мората («Милан»).

Отметим, со скамейки запасных в игре с Сербией вышли два представителя «Барселоны» — Педри и Пау Кубарси.

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