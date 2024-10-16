Килиан Мбаппе испытывает проблемы с алкоголем — журналист Молина

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе испытывает проблемы с дисциплиной.
Как сообщает журналист Ромен Молина в соцсетях, у 25-летнего игрока сборной Франции не всё в порядке с психикой — футболист часто употребляет алкоголь.
Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ: