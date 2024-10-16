Ансу Фати определился со своим будущим в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати намерен продолжить свои выступления в каталонском клубе.

Как сообщает AS, 21-летний испанский футболист надеется убедить нового главного тренера команды Ханси Флика в своей состоятельности.

В текущем сезоне Ансу Фати провёл за «Барселону» три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды в составе английского «Брайтона». Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды Флика 24 очка по итогам девяти туров.

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