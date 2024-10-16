Аналитики Opta представили рейтинг лучших лиг мира на данный момент, РПЛ нет даже в топ-20

Аналитики Opta назвали английский Премьер-лигу сильнейшим футбольным чемпионатом в мире. Главным критерием при составлении рейтинга был средний показатель силы всех команд: клубы получили баллы по шкале от 0 до 100.
Первая десятка лучших лиг выглядит так:
1. АПЛ — 87,9.
2-3. Итальянская Серия А — 86,2.
2-3. Немецкая Бундеслига — 86,2.
4-5. Испанская Примера — 85,1.
4-5. Французская Лига 1 — 85,1.
6. Бразильская Серия А — 80,8.
7. Португальская Примейра — 80,1.
8. Лига Жюпиле (Бельгия) — 79,2.
9. МЛС — 78,2.
10. Чемпионшип (Англия) — 77,6.
Отметим, Российская Премьер-Лига не вошла даже в топ-20 лучших чемпионатов в мире по версии портала.
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