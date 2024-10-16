Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучано Спаллетти назвал лидера сборной Италии

Лучано Спаллетти назвал лидера сборной Италии
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о полузащитнике национальной команды Сандро Тоналли.

«Тонали — это силач, выполняющий огромный объем работы. На 90-й минуте матча он готов бежать вперёд и делает это так спокойно, как будто идёт пешком. Тонали — машина», — приводит слова Спаллетти pianetamilan.it.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Материалы по теме
Италия пропустила прямым ударом с углового! Но в атаке команда Спаллетти восхитительна
Италия пропустила прямым ударом с углового! Но в атаке команда Спаллетти восхитительна

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android