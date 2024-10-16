Лучано Спаллетти назвал лидера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о полузащитнике национальной команды Сандро Тоналли.

«Тонали — это силач, выполняющий огромный объем работы. На 90-й минуте матча он готов бежать вперёд и делает это так спокойно, как будто идёт пешком. Тонали — машина», — приводит слова Спаллетти pianetamilan.it.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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