Тренер Португалии Мартинес прокомментировал ничейный результат в матче с Шотландией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о результате матча с участием своей команды в группе 1 Лиги А Лиги наций УЕФА с национальной командой Шотландии. Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Соперник тоже проявил активность, однако после 60-й минуты сосредоточился на защите низким блоком. Главный момент в том, что у нас была энергия для обороны. Опасность подобных матчей заключается в том, что можно ощутить контроль над ситуацией, но затем неожиданно оказаться в ловушке и пропустить контратаку… Мы завершили матч без пропущенных голов и контролировали игру, но нам не хватало точности в завершающей стадии и креативности в штрафной площади», — приводит слова Мартинеса издание A Bola.

После четырёх игр сборная Шотландии занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Португалия располагается на первой строчке, заработав 10 очков в четырёх встречах.

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