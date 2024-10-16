«Барселона» пришла к соглашению с Ямалем по новому контракту

«Барселона» продлит соглашение с 17-летним вингером Ламином Ямалем. У молодого игрока истекает контракт летом 2026 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» уже имеет устную договорённость с Ямалем. Следующим летом, когда футболист станет совершеннолетним, его контракт будет продлён до конца сезона-2029/2030.

Ямаль в текущем сезоне сыграл 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды Флика 24 очка по итогам девяти туров.

Материалы по теме Ансу Фати определился со своим будущим в «Барселоне»

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице: