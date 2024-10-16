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«Вещает». Круговой показал фотографию с Акинфеевым

«Вещает». Круговой показал фотографию с Акинфеевым
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с вратарём и капитаном красно-синих Игорем Акинфеевым.

«Вещает», — подписал фотографию Круговой.

Напомним, Круговой стал игроком ЦСКА минувшим летом. В текущем сезоне футболист провёл за красно-синих 15 матчей, забил один гол и записал на свой счёт три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость российского футболиста в € 3 млн.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, в активе красно-синих 20 очков по итогам 11 туров.

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