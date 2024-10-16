«Напиши мне!» Генич обратился к Роналду после новостей о конфликте португальца с Кассано

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о конфликте между известным португальским футболистом «Аль-Насра» Криштиану Роналду и экс-игроком мадридского «Реала» Антонио Кассано.

«Хотите, чтобы Криштиану вас заметил, напишите что-то негативное про него в комментариях. Криштиану, напиши мне! Мне напиши! Я тоже считаю, что в моей десятке любимых игроков тебя быть не должно. При всём том, что ты прекрасный, наверное, семьянин, прекрасный бомбардир, легенда футбольная. Ну мне всё-таки ближе игроки несколько иного характера и иного склада. Но пиши, буду ждать», — сказал журналист в шоу «Лови Генича».

Напомним, ранее бывший форвард сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано заявил, что португалец не входит в десятку лучших футболистов, по его мнению. После этого Роналду отправил Кассано сообщение с перечислением своих трофеев и статистики, а также голосовое сообщение, в котором обвинил его в неуважении. Кассано ответил, что просто не считает Роналду великим игроком, несмотря на его достижения.

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