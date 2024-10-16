Колумбия разгромила сборную Чили в матче квалификации ЧМ-2026

Завершился матч 10-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались национальные команды Колумбии и Чили. Игра проходила на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Валенсуэла (Венесуэла). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу сборной Колумбии.

В составе победителей голами отметились Давинсон Санчес, Луис Диас, Джон Дуран и Луис Синистерра. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провёл на поле первые 45 минут, а после перерыва был заменён. Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль вышел на замену на 77-й минуте.

Отметим, что бывший форвард московского ЦСКА Виктор Давила сыграл весь матч.