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Колумбия разгромила сборную Чили в матче квалификации ЧМ-2026

Колумбия разгромила сборную Чили в матче квалификации ЧМ-2026
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Завершился матч 10-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались национальные команды Колумбии и Чили. Игра проходила на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Валенсуэла (Венесуэла). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу сборной Колумбии.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
15 октября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
Окончен
4 : 0
Чили
1:0 Санчес – 34'     2:0 Диас – 52'     3:0 Дуран – 82'     4:0 Синистерра – 90+3'    

В составе победителей голами отметились Давинсон Санчес, Луис Диас, Джон Дуран и Луис Синистерра. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провёл на поле первые 45 минут, а после перерыва был заменён. Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль вышел на замену на 77-й минуте.

Отметим, что бывший форвард московского ЦСКА Виктор Давила сыграл весь матч.

Календарь квалификации ЮА к ЧМ-26
Турнирная таблица квалификации ЮА к ЧМ-26
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