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Сборная Уругвая — сборная Эквадора, результат матча 16 октября 2024, счёт 0:0, квалификация к чемпионату мира — 2026

Уругвай не смог обыграть Эквадор в матче отбора к чемпионату мира — 2026
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Завершился матч 10-го тура квалификации к ЧМ-2026 — Южная Америка, в котором участвовали сборная Уругвая и национальная команда Эквадора. Встреча проходила на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео и закончилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 0
Эквадор

На 37-й минуте матча жёлтую карточку получил полузащитник сборной Эквадора Мойсес Кайседо. На 84-й минуте встречи предупреждение было сделано в сторону игрока национальной команды Уругвая Николаса Фонсеки.

Следующий матч сборная Уругвая проведёт с Колумбией дома 14 ноября. Национальная команда Эквадора встретится с Боливией 14 ноября на домашнем стадионе.

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