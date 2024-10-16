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Хет-трик и две передачи Месси помогли Аргентине разгромить сборную Боливии

Хет-трик и две передачи Месси помогли Аргентине разгромить сборную Боливии
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Завершился матч 10-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались национальные команды Аргентины и Боливии. Встреча завершилась победой сборной Аргентины со счётом 6:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
6 : 0
Боливия
1:0 Месси – 19'     2:0 Мартинес – 43'     3:0 Альварес – 45+3'     4:0 Альмада – 69'     5:0 Месси – 84'     6:0 Месси – 86'    

В составе победителей голами отметились Лионель Месси (хет-трик), Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада. Отметим, что Месси также записал на свой счёт дубль из результативных передач.

Аргентина набрала 22 очков в десяти матчах и возглавляет турнирную таблицу отбора ЧМ-2026 КОНМЕБОЛ. Боливия занесла в свой актив 12 очков и располагается на седьмом месте — в зоне стыковых матчей.

Календарь квалификации ЮА к ЧМ-26
Турнирная таблица квалификации ЮА к ЧМ-26
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