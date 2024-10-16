Бразилия разгромила Перу в отборе ЧМ-2026 с пенальти-дублем Рафиньи

В ночь с 15 на 16 октября мск на поле Национального стадиона имени Мане Гарринчи в Бразилиа состоялся матч 10-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Бразилии и Перу. Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 4:0.

На 38-й минуте матча счёт открыл бразильский полузащитник Рафинья, реализовавший пенальти. На 54-й минуте он же оформил дубль — вновь при помощи 11-метрового. На 71-й минуте хавбек пентакампеонов Андреас Перейра довёл счёт до крупного. Три минуты спустя нападающий хозяев поля Луис Энрике установил итоговый результат.

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