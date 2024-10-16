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Бразилия — Перу, результат матча 16 октября 2024, счет 4:0, 10-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Бразилия разгромила Перу в отборе ЧМ-2026 с пенальти-дублем Рафиньи
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В ночь с 15 на 16 октября мск на поле Национального стадиона имени Мане Гарринчи в Бразилиа состоялся матч 10-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Бразилии и Перу. Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
4 : 0
Перу
1:0 Рафинья – 38'     2:0 Рафинья – 54'     3:0 Перейра – 71'     4:0 Энрике – 74'    

На 38-й минуте матча счёт открыл бразильский полузащитник Рафинья, реализовавший пенальти. На 54-й минуте он же оформил дубль — вновь при помощи 11-метрового. На 71-й минуте хавбек пентакампеонов Андреас Перейра довёл счёт до крупного. Три минуты спустя нападающий хозяев поля Луис Энрике установил итоговый результат.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Бразилия разгромила Парагвай в матче Кубка Америки

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