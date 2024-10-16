«Бенфика» выступила с заявлением по поводу возможной длительной дисквалификации клуба

Официальный сайт «Бенфики опубликовал заявление клуба по поводу возможной длительной дисквалификации из-за обвинений со стороны прокуратуры Португалии.

«Бенфика» и её юристы подробно проанализируют обвинения, о которых им было сообщено и которые возлагают на «Бенфику» ответственность за возможные действия, приписываемые её бывшему президенту и бывшему советнику.

Впоследствии они займут процессуальную позицию. Но нет сомнения, что «Бенфика» будет без колебаний защищаться от всех безосновательных обвинений (из того, что уже удалось проанализировать, они необоснованны), а также от всего, что затрагивает или могло затронуть её права и интересы», — гласит текст заявления.

Ранее в португальских СМИ появилась информация о том, что прокуратура Португалии просит отстранить «Бенфику» от участия в спортивных соревнованиях на срок от шести месяцев до трёх лет по обвинениям в коррупции и налоговом мошенничестве. Также сообщалось, что прокуратура требует установить запрет на осуществление профессиональной деятельности для ряда бывших руководителей «Бенфики», в частности, для бывшего президента «орлов» Луиса Филипе Виейры.