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Лионель Месси отреагировал на свой хет-трик в матче Аргентина — Боливия

Лионель Месси отреагировал на свой хет-трик в матче Аргентина — Боливия
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Капитан сборной Аргентины 37-летний нападающий Лионель Месси отреагировал на результат домашнего матча 10-го тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 со сборной Боливии (6:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
6 : 0
Боливия
1:0 Месси – 19'     2:0 Мартинес – 43'     3:0 Альварес – 45+3'     4:0 Альмада – 69'     5:0 Месси – 84'     6:0 Месси – 86'    

«Очень захотелось поиграть в Аргентине ещё, как никогда радует привязанность болельщиков и связь команды с народом. С таким же энтузиазмом продолжаем двигаться вперёд!» — написал Месси в тексте поста в социальной сети.

В домашнем отборочном матче со сборной Боливии Лионель Месси оформил хет-трик, а также отдал два результативных паса. В 10 матчах квалификационного турнира к ЧМ-2026 Аргентина набрала 22 очка и возглавляет турнирную таблицу.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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