Лионель Месси отреагировал на свой хет-трик в матче Аргентина — Боливия

Капитан сборной Аргентины 37-летний нападающий Лионель Месси отреагировал на результат домашнего матча 10-го тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 со сборной Боливии (6:0).

«Очень захотелось поиграть в Аргентине ещё, как никогда радует привязанность болельщиков и связь команды с народом. С таким же энтузиазмом продолжаем двигаться вперёд!» — написал Месси в тексте поста в социальной сети.

В домашнем отборочном матче со сборной Боливии Лионель Месси оформил хет-трик, а также отдал два результативных паса. В 10 матчах квалификационного турнира к ЧМ-2026 Аргентина набрала 22 очка и возглавляет турнирную таблицу.