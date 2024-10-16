«Наблюдать противно». Генич отреагировал на скандал с Литвиным в медиафутболе

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о дисквалификации блогера Михаила Литвина, выступающего за команду Lit Energy, на срок от полугода за нападение на болельщика во время матча турнира.

«Ситуация мутная, история неприятная. Мне как одному из участников медиафутбола наблюдать за всем этим было, откровенно говоря, противно. Это уже перебор», — сказал журналист в шоу «Лови Генича».

Литвин был задержан во время матча Медиалиги между Lit Energy и ростовским СКА. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. После этого на трибунах началась потасовка.

На суде Литвин признал свою неправоту. Он пообещал, что подобное больше не повторится. В итоге блогера арестовали на 13 суток по протоколу о мелком хулиганстве.