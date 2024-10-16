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Сборная Мексики с игроком «Локомотива» в составе обыграла США

В ночь с 15 на 16 октября мск на поле стадиона «Ацтека» в Мехико состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и США. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

На 22-й минуте игры первый гол в матче забил мексиканский нападающий Рауль Хименес. На 49-й минуте полузащитник Сесар Уэрта с передачи Хименеса удвоил счёт, установив окончательный результат.

В составе сборной Мексики полный матч провёл центральный защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес, который не отметился в протоколе результативными действиями или дисциплинарными санкциями.

Национальные команды Мексики и США не участвуют в отборочном турнире к ЧМ-2026, так как являются сборными стран-организаторов мундиаля наряду со сборной Канады.

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