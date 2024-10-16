«Это могут быть последние матчи». Месси рассказал о своём будущем в сборной Аргентины

37-летний нападающий, капитан «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси после хет-трика в матче с Боливией прокомментировал своё будущее в составе национальной команды.

«Я не ставлю каких-то сроков в сборной. Я просто хочу наслаждаться и чувствовать любовь людей, потому что знаю, что это могут быть последние матчи. Хочу хорошо закончить год и идти шаг за шагом», — приводит слова Месси Marca.

Напомним, в матче 10-го тура квалификации к ЧМ-2026 — Южная Америка со сборной Боливии Лионель Месси оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Футболист выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В составе национальной команды Месси завоевал золото чемпионата мира в 2022 году.