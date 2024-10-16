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Стало известно, кто рекомендовал «Спартаку» назначить Амарала спортивным директором клуба

Стало известно, кто рекомендовал «Спартаку» назначить Амарала спортивным директором клуба
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Спортивный директор «Бенфики» Руй Педро Брас порекомендовал гендиректору «Спартака» Олегу Малышеву назначить Томаша Амарала на аналогичную должность в структуре красно-белых. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Малышев советовался с разными директорами футбольных европейских клубов ― в том числе с боссом «Бенфики». По итогу остался шорт-лист из пяти кандидатов ― четырёх иностранцев и одного россиянина», ― добавил источник «Чемпионата».

Португалец Томаш Амарал занял пост спортивного директора «Спартака» с 1 января 2024 года. На протяжении предыдущих четырёх с половиной лет специалист занимал должность старшего скаута «Бенфики».

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