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Лионель Месси прокомментировал свою игру за сборную Аргентины после матча с хет-триком

Лионель Месси прокомментировал свою игру за сборную Аргентины после матча с хет-триком
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Капитан сборной Аргентины 37-летний нападающий Лионель Месси дал комментарий по своей игре за национальную команду после домашнего матча 10-го тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 со сборной Боливии (6:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
6 : 0
Боливия
1:0 Месси – 19'     2:0 Мартинес – 43'     3:0 Альварес – 45+3'     4:0 Альмада – 69'     5:0 Месси – 84'     6:0 Месси – 86'    

«Я в восторге от того, как люди выкрикивают моё имя. Нам нравится быть здесь и играть в Аргентине. Наслаждение — это то, что меня вдохновляет. Я счастлив. Несмотря на свой возраст, когда я здесь — то радуюсь как ребёнок, когда они видят, что я по-прежнему чувствую себя хорошо и ещё могу помочь… Мы будем продолжать наслаждаться», — приводит слова Месси Marca.

В домашнем отборочном матче к ЧМ-2026 со сборной Боливии Лионель Месси оформил хет-трик, а также отдал два результативных паса.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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