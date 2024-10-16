Лионель Месси прокомментировал свою игру за сборную Аргентины после матча с хет-триком

Капитан сборной Аргентины 37-летний нападающий Лионель Месси дал комментарий по своей игре за национальную команду после домашнего матча 10-го тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 со сборной Боливии (6:0).

«Я в восторге от того, как люди выкрикивают моё имя. Нам нравится быть здесь и играть в Аргентине. Наслаждение — это то, что меня вдохновляет. Я счастлив. Несмотря на свой возраст, когда я здесь — то радуюсь как ребёнок, когда они видят, что я по-прежнему чувствую себя хорошо и ещё могу помочь… Мы будем продолжать наслаждаться», — приводит слова Месси Marca.

В домашнем отборочном матче к ЧМ-2026 со сборной Боливии Лионель Месси оформил хет-трик, а также отдал два результативных паса.

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