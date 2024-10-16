«Бенфика» дважды предлагала спортивному директору «Спартака» Амаралу вернуться в клуб

Руководство португальского клуба «Бенфика» дважды предлагало спортивному директору московского «Спартака» Томашу Амаралу вернуться в клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бенфика» дважды звала португальца назад, но тот ответил категоричным отказом», ― добавил источник «Чемпионата». Именно из лиссабонской «Бенфики» Амарал перешёл в «Спартак» в декабре 2023 года.

Напомним, португалец Томаш Амарал занял пост спортивного директора «Спартака» с начала января 2024 года. На протяжении предыдущих четырёх с половиной лет специалист занимал должность старшего скаута «Бенфики».