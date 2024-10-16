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Амарал заблокировал трансфер Гуарирапы в «Спартак», игрок затем перешёл в ЦСКА

Амарал заблокировал трансфер Гуарирапы в «Спартак», игрок затем перешёл в ЦСКА
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В конце летнего трансферного окна 2024 года московскому «Спартаку» предложили приобрести 21-летнего венесуэльского нападающего «Сочи» Сауля Гаурирапу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Со «Спартаком» представители футболиста договорились, но Амарал заблокировал переход», ― добавил источник «Чемпионата».

12 сентября, в последний день летнего трансферного окна, форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа перешёл в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025. До перехода венесуэлец в текущем сезоне сыграл девять матчей в Первой лиге, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. За армейцев Гуарирапа провёл шесть официальных матчей во всех турнирах без результативных действий.

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