Сегодня, 16 октября, пройдут матчи пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 16 октября (время — московское):

17:00. «Тюмень» – «Алания» (Владикавказ);

17:00. «Родина» (Москва) – «Спартак (Кострома);

19:30. «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград);

19:30. «Сочи» – «Волга» (Ульяновск).

Ранее в следующий раунд уже прошли «Амкар-Пермь», ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал». Заключительный матч пятого раунда «Чайка» — «Знамя Труда» пройдёт завтра, 17 октября.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.