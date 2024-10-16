В «Спартаке» ввели потолок зарплат, известна максимальная сумма

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ввёл в клубе потолок зарплат. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше € 2,5 млн в год», ― добавил источник «Чемпионата».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Спартака» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 11 играх. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Деяна Станковича сыграют с «Краснодаром» на домашней арене. Игра состоится 19 октября, стартовый свисток главного арбитра раздастся в 16:30 мск.