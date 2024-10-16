ЦСКА отказался от трансфера Виллиана Жозе за год до перехода игрока в «Спартак»

Московскому ЦСКА предлагали подписать нападающего Виллиана Жозе летом 2023 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Год назад, задолго до перехода Жозе в «Спартак», форварда предложили подписать ЦСКА. Клуб отказался от перехода, хотя с деньгами дела были получше, потому что в ЦСКА посчитали, что форвард не усилит команду», ― добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Виллиан стал игроком «Спартака» 1 июня этого года. Бразилец подписал двухлетний контракт с красно-белыми. Дебютировал 32-летний нападающий за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1).