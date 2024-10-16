Стали известны подробности переговоров «Спартака» по трансферу Данила Глебова

«Спартак» не подписал хавбека «Ростова» и сборной России Данила Глебова из-за его высокой цены. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«От «Спартака» переговоры вёл Павел Андреев. Амарал почти не занимается возможными трансферами россиян. За Томашем по россиянам – последнее слово, как и все спортивные решения, но переговоры – за Андреевым и Малышевым.

Они вели общение по Глебову с «Ростовым». Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в «Зенит» ― это был план Павла Андреева. Но в итоге она сорвалась из-за финансовых запросов «Ростова» ― руководители клуба просили за полузащитника € 10+1 млн», ― добавил источник «Чемпионата».