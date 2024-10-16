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Игрок Сербии Максимович: испанцы продемонстрировали, почему они являются чемпионами Европы

Игрок Сербии Максимович: испанцы продемонстрировали, почему они являются чемпионами Европы
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Полузащитник сборной Сербии Неманья Максимович прокомментировал поражение в матче 4-го тура Лиги наций с национальной командой Испании. Встреча состоялась вчера, 15 октября. Сербы на выезде проиграли со счётом 0:3. В составе сборной Испании отличились Эмерик Лапорт, Альваро Мората и Алекс Баэна.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Сербия
1:0 Лапорт – 5'     2:0 Мората – 65'     3:0 Баэна – 77'    
Удаления: нет / Павлович – 76'

«Всё началось с того, что мы пропустили гол со стандарта, хотя в таких ситуациях мы обычно сильны. После столь рано пропущенного мяча сложно соперничать с такой командой, как Испания. Мы вынужденно изменили план игры, а Испания тем временем обрела уверенность. Испанцы продемонстрировали, почему именно они являются чемпионами Европы», — приводит слова Максимовича официальный сайт УЕФА.

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