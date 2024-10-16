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«Зенит» пытался перехватить Эсекьеля Барко у «Спартака»

«Зенит» пытался перехватить Эсекьеля Барко у «Спартака»
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«Зенит» пытался в последний момент перехватить трансфер полузащитника Эсекьеля Барко у «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Трансфер Барко в «Спартак» был почти готов. В этот момент игрока попытался перехватить «Зенит». Тогда Томаш Амарал вылетел в Аргентину, чтобы дожать трансфер на месте и переговорить с Барко лично», ― добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в летнее трансферное окно — 2024. Сообщалось, что сумма трансфера составила € 14 млн. Дебютировал аргентинец за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1).

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