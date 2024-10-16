Томаш Амарал хотел купить в «Спартак» звезду чемпионата Нидерландов

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал работал над трансфером нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, прежде чем подписать Виллиана Жозе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Амарал один раз созвонился с представителями Хименеса, однако дальше переговоры не продвинулись, поскольку «Фейеноорд» запросил за своего лучшего бомбардира € 30 млн. На таких условиях сделка для «Спартака» оказалась невозможна.

Напомним, Виллиан Жозе перебрался в «Спартак» в летнее трансферное окно — 2024 из испанского «Бетиса». Дебютировал бразилец за красно-белых 28 июля 2024 года в матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1).