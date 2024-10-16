Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, как спортивный директор «Спартака» Амарал относится к Станковичу

Стало известно, как спортивный директор «Спартака» Амарал относится к Станковичу
Комментарии

Стало известно, как спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал относится к главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу.

Деян Станкович предложил вариант Томашу Амаралу с трансфером защитника Абены в «Спартак» после травмы Алексиса Дуарте. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У «Спартака» был заложен ограниченный бюджет на покупку центрального защитника. И после того, как другие опции сорвались, а Дуарте травмировался, Станкович предложил Амаралу вариант с Абеной. Тот согласился.

Вообще, сейчас в клубе чувствуется, что Амарал слегка побаивается Станковича и чувствует его авторитет. Первым признаком этого стал как раз трансфер Абены», — добавил источник «Чемпионата».

Материалы по теме
Всё об Амарале в «Спартаке». Потолок зарплат, трансферы, связь с Андреевым и другие детали
Эксклюзив
Всё об Амарале в «Спартаке». Потолок зарплат, трансферы, связь с Андреевым и другие детали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android