Стало известно, как спортивный директор «Спартака» Амарал относится к Станковичу

Стало известно, как спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал относится к главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу.

Деян Станкович предложил вариант Томашу Амаралу с трансфером защитника Абены в «Спартак» после травмы Алексиса Дуарте. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У «Спартака» был заложен ограниченный бюджет на покупку центрального защитника. И после того, как другие опции сорвались, а Дуарте травмировался, Станкович предложил Амаралу вариант с Абеной. Тот согласился.

Вообще, сейчас в клубе чувствуется, что Амарал слегка побаивается Станковича и чувствует его авторитет. Первым признаком этого стал как раз трансфер Абены», — добавил источник «Чемпионата».