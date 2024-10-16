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«Матч на самом высоком уровне». Тренер Испании де ла Фуэнте — об игре с Сербией

«Матч на самом высоком уровне». Тренер Испании де ла Фуэнте — об игре с Сербией
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в матче 4-го тура Лиги наций с национальной командой Сербии (3:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Сербия
1:0 Лапорт – 5'     2:0 Мората – 65'     3:0 Баэна – 77'    
Удаления: нет / Павлович – 76'

«Я хочу, чтобы мы продолжали играть так же хорошо, как сегодня вечером. Мы провели полноценный матч на самом высоком уровне. Сосредоточенность с первого мгновения, за которой действительно приятно наблюдать во всех аспектах нашей игры, и когда ты демонстрируешь такое отношение, а затем всё делаешь правильно, очень сложно не добиться успеха. Испания была замечательной, болельщики — великолепны.

Мы находимся в процессе формирования команды. Мне нравятся подобные ситуации, потому что мы можем предоставить возможность футболистам, которые не отличаются высокой репутацией, заявить о себе. У нас в Испании много выдающихся футболистов.

В спортивном голоде этот состав неутолим. Мы хотим выйти из группы сейчас и выиграть оба наших матча в ноябре. Если бы не такой настрой, мы бы подвели себя», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

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