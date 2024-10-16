Абаскаль зимой заблокировал согласованный трансфер Эсекьеля Фернандеса в «Спартак»

«Спартак» зимой договорился о трансфере аргентинского полузащитника Эсекьеля Фернандеса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сделка была согласована по всем параметрам, была одобрена советом директоров клуба, а сам Фернандес дал согласие на переезд в Россию. Но трансфер заблокировал Гильермо Абаскаль. Испанский тренер считал, что новый игрок в полузащите испортит коллектив», — добавил источник «Чемпионата».

Фернандес — воспитанник «Бока Хуниорс». С лета 2024 года 22-летний полузащитник выступает за саудовскую «Аль-Кадисию». Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака» весной этого года.