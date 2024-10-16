Спортивный директор «Спартака» удивился отказам футболистов ехать в Россию из-за политики

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал был сильно удивлён количеством отказов футболистов из-за границы переходить в московский клуб в трансферное окно из-за политики. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Томаш был в шоке. Он не ожидал, что масштаб отказов из-за бана России будет настолько большим. Если зимой он и не планировал большого количества трансферов, то летом планы были серьёзные», ― добавил источник.

Напомним, в конце февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды были отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.