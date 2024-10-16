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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал учит русский язык

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал учит русский язык
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после назначения на пост принялся изучать русский язык. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, успехи с новым языком у Амарала пока незначительные. При этом у португальца русская жена – их отношения начались ещё до приезда Томаша в Россию.

Томаш Амарал — португальский специалист, назначенный спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак» с 1 января 2024 года. До этого Амарал четыре с половиной года работал старшим скаутом в лиссабонской «Бенфике». Также он был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

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