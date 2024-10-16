Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему «Спартак» выбрал Станковича. Клуб рассматривал ещё трёх тренеров

Стало известно, почему «Спартак» выбрал Станковича. Клуб рассматривал ещё трёх тренеров
Аудио-версия:
Комментарии

Деян Станкович не был первым кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Одним из основных кандидатов был Альберт Риера – тогда он возглавлял «Бордо». Активнее других «Спартак» также рассматривал Паскаля Янсена и Владимира Ивича, которого в частности хотел Малышев, но после появления кандидатуры Станковича гендиректор поддержал вариант с сербом. Также в листе было несколько португальских специалистов.

«В какой-то момент состоялся созвон, в котором принимали участие Малышев, Амарал и сам Станкович. То, каким подготовленным оказался сербский тренер, впечатлило руководителей «Спартака».

После этого Станковича пригласили на личное собеседование с участием всего совета директоров, на котором Деян уже очень сильно впечатлил Павла Жданова ― члена совета директоров «Спартака». Жданов остался в восторге от Станковича и дал команду подписывать контракт именно с сербом», ― добавил источник «Чемпионата».

Материалы по теме
Всё об Амарале в «Спартаке». Потолок зарплат, трансферы, связь с Андреевым и другие детали
Эксклюзив
Всё об Амарале в «Спартаке». Потолок зарплат, трансферы, связь с Андреевым и другие детали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android