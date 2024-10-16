Стало известно, почему «Спартак» выбрал Станковича. Клуб рассматривал ещё трёх тренеров

Деян Станкович не был первым кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Одним из основных кандидатов был Альберт Риера – тогда он возглавлял «Бордо». Активнее других «Спартак» также рассматривал Паскаля Янсена и Владимира Ивича, которого в частности хотел Малышев, но после появления кандидатуры Станковича гендиректор поддержал вариант с сербом. Также в листе было несколько португальских специалистов.

«В какой-то момент состоялся созвон, в котором принимали участие Малышев, Амарал и сам Станкович. То, каким подготовленным оказался сербский тренер, впечатлило руководителей «Спартака».

После этого Станковича пригласили на личное собеседование с участием всего совета директоров, на котором Деян уже очень сильно впечатлил Павла Жданова ― члена совета директоров «Спартака». Жданов остался в восторге от Станковича и дал команду подписывать контракт именно с сербом», ― добавил источник «Чемпионата».