Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: весь стадион проявил к Морате уважение

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о нападающем Альваро Морате, который не реализовал пенальти в матче 4-го тура Лиги наций с национальной командой Сербии (3:0). Мората не забил с 11-метровой отметки на 54-й минуте, но уже через 11 минут отметился забитым мячом.

«В этот вечер хочется чувствовать себя по-настоящему счастливым. Весь стадион проявил к Морате уважение и преданность, которых он заслуживает. Он парень, который заслуживает признания за то, насколько он важен, – игрок, которого по-настоящему любят в нашей раздевалке», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.