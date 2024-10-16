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Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: весь стадион проявил к Морате уважение

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: весь стадион проявил к Морате уважение
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о нападающем Альваро Морате, который не реализовал пенальти в матче 4-го тура Лиги наций с национальной командой Сербии (3:0). Мората не забил с 11-метровой отметки на 54-й минуте, но уже через 11 минут отметился забитым мячом.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Сербия
1:0 Лапорт – 5'     2:0 Мората – 65'     3:0 Баэна – 77'    
Удаления: нет / Павлович – 76'

«В этот вечер хочется чувствовать себя по-настоящему счастливым. Весь стадион проявил к Морате уважение и преданность, которых он заслуживает. Он парень, который заслуживает признания за то, насколько он важен, – игрок, которого по-настоящему любят в нашей раздевалке», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

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