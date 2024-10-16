Спортивный директор «Спартака» отказался от трансфера Актюркоглу из-за потолка зарплат

«Спартак» отказался подписывать вингера Керема Актюркоглу из-за высоких зарплатных требований. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Амарал не решился переходить потолок зарплат в € 2,5 млн в год. Игрок был готов перейти в «Спартак», но требовал бо́льшую зарплату. Томаш сомневался до последнего, но всё-таки решил не переходить грань по деньгам, которую сам и установил», ― добавил источник «Чемпионата».

Напомним, в летнее трансферное окно Актюркоглу перешёл из «Галатасарая» в «Бенфику». Ранее 25-летний вингер выступал за «Истанбул Башакшехир», «Бодрумспор», «Караджабей Беледиеспор» и «Эрзинджанспор».