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«Спартак» выбрал Амарала, а не Рибалту, из-за готовности работать с Абаскалем

«Спартак» выбрал Амарала, а не Рибалту, из-за готовности работать с Абаскалем
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал перед назначением до последнего конкурировал за эту позицию с Хавьером Рибалтой, ранее работавшим на аналогичной должности в «Зените». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Рибалта казался руководству «Спартака» приоритетной опцией. Однако Амарал убедил руководство клуба тем, что подготовил детальный анализ ситуации в команде и предложения по её усилению.

К тому же, как отмечает источник, Амарал был не против совместной работы с тогдашним главным тренером Гильермо Абаскалем. Рибалта же был готов сотрудничать только при условии ухода испанца.

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