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Главный тренер сборной Сербии Стойкович прокомментировал поражение от Испании в Лиге наций

Главный тренер сборной Сербии Стойкович прокомментировал поражение от Испании в Лиге наций
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о матче 4-го тура Лиги наций с национальной командой Испании (0:3).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Сербия
1:0 Лапорт – 5'     2:0 Мората – 65'     3:0 Баэна – 77'    
Удаления: нет / Павлович – 76'

«Прежде всего хочу поздравить Испанию. Это действительно хорошая команда. У них было больше идей и они действовали быстрее. Неслучайно, что они стали чемпионами Европы.

У нас был шанс сравнять счёт, и мы пропустили, но, хотя с тех пор ситуация становилась всё сложнее и сложнее, кто знает, что могло бы случиться, если бы мы забили. В целом это был отличный опыт для нас.

Это первая кампания в Лиге А. У нас отсутствовали игроки, и я думаю, что выступление в группе на данный момент выглядело бы совсем по-другому, если бы они были доступны», — приводит слова Стойковича официальный сайт УЕФА.

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