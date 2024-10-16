«Ситуация неприемлема для нас». Чистяков оценил результаты «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о результате сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Клуб из Санкт-Петербурга идёт на третьем месте после 11 туров чемпионата. Чистяков назвал такую ситуацию неприемлемой. Также он объяснил, с чем может быть связан спад «Зенита».

«Скажу сразу – сложившаяся ситуация неприемлема для нас: игроков, руководства и всего клуба. Вряд ли есть одна причина, которая может объяснить происходящее. Может, в каких-то играх немного расслабились. Где-то не хватило голов, реализации. Прозвучит банально, но каждый соперник настраивается на нас по-особенному. А мы, вероятно, порой можем выйти не на максимуме. Но и соперникам стоит отдать должное», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ таблицу возглавляет «Краснодар».