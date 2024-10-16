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«Сумасшедшая игра». Защитник сборной Хорватии Соса — о матче с Польшей в Лиге наций

«Сумасшедшая игра». Защитник сборной Хорватии Соса — о матче с Польшей в Лиге наций
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Защитник сборной Хорватии Борна Соса высказался о матче 4-го тура Лиги наций с национальной командой Польши (3:3).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Польша
Окончен
3 : 3
Хорватия
1:0 Зелиньски – 5'     1:1 Соса – 19'     1:2 Сучич – 24'     1:3 Батурина – 26'     2:3 Залевски – 45'     3:3 Шиманьски – 68'    
Удаления: нет / Ливакович – 76'

«Забивал ли я когда-нибудь такой красивый гол? Нет, никогда! Я просто хотел ударить по мячу со всей силы, и он попал идеально.

Это была сумасшедшая игра, полная неожиданностей. С одной стороны, я чувствую, что мы потеряли два очка, но, с другой стороны, мы продержались около 20 минут вдесятером против сильного соперника. Так что мы тоже должны быть довольны.

Когда мы вели со счётом 3:1, я чувствовал, что мы полностью контролировали ход игры. Мы должны были забивать четвёртый гол, но хотели разрядить обстановку до перерыва. К сожалению, они забили, и это им очень помогло», — приводит слова Сосы официальный сайт УЕФА.

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