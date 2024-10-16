Мамардашвили заявил, что готов бороться с Алисоном за место в основе «Ливерпуля»

Грузинский голкипер «Ливерпуля», выступающий на правах аренды в «Валенсии», Григорий Мамардашвили заявил, что готов составить конкуренцию первому номеру «красных» Алисону Бекеру.

«Меня привлёк проект «Ливерпуля», когда представители клуба встретились со мной, чтобы предложить контракт. Я буду бороться за место основного вратаря, даже если нынешний первый номер (Алисон. — Прим. «Чемпионата») останется в клубе», — приводит слова Мамардашвили журналист Дэйв Окоп на своём сайте.

Напомним, «Ливерпуль» официально объявил о подписании 23-летнего Мамардашвили в летнее окно — 2024. Голкипер присоединится к английскому клубу перед началом сезона-2025/2026, а до этого продолжит выступать за «Валенсию».